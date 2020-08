Qualificazioni Masters 1000 Cincinnati 2020: Caruso sorprende Sinner in rimonta (Di venerdì 21 agosto 2020) Salvatore Caruso sorprende Jannik Sinner e approda al turno decisivo delle Qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. Nella serata dedicata al sorteggio arriva un inaspettato ko da parte dell’allievo di Riccardo Piatti, che conquista il primo set a fatica, cedendo piuttosto nettamente negli ultimi due: score di 5-7 6-4 6-2 in poco più di 2 ore di gioco. ECCO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI VENERDI’ LA CRONACA – La partenza è subito in salita per Jannik che al servizio alterna buoni game a importanti blackout. Il siciliano scappa sul 3-1, non riuscendo a mantenere il vantaggio nel momento clou del primo set. Sinner ottiene il controbreak sul 3-4, ma cede nuovamente il servizio sul 4-4. Caruso gli ... Leggi su sportface

E’ notte fonda per i tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni per il Masters 1000 di Cincinnati. Eliminati al primo turno delle qualificazioni Andreas Seppi, Stefano Travaglia e Gianluca Mager ...

