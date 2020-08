Più dettagli e colori: le cartine di Google Maps diventano più precise (Di giovedì 20 agosto 2020) Le nuove mappe di Google Maps (foto: Google)Mappe geografiche più colorate e dettagliate, per comprendere meglio a colpo d’occhio la natura dei luoghi: grazie a un sistema di computer vision le cartine grafiche di Google Maps cambieranno presto aspetto, diventando più vivide e comprensibili. Oltre ad acquisire diverse sfumature di verde e marrone in base alla varietà delle regioni, l’applicazione aggiungerà maggiori informazioni anche sulle strade delle metropoli, sulla presenza eventuale e sull’ampiezza di marciapiedi, isole pedonali e attraversamenti stradali, utili per chi si sposta a piedi o comunque non in automobile. Le nuove mappe di Google Maps (foto: Google)La nuova ... Leggi su wired

SkyTG24 : 'Per di più lo abbiamo appreso da una notizia di agenzia di stampa' Così il governatore Alberto #Cirio ha commentat… - dxdewtf : ho spiegato e rispiegato come la penso, ho cercato di essere il più rispettoso possibile, quando mi è stato fatto n… - SanremoAncheNoi : RT @TicketOneIT: Si terranno nei mesi di aprile e maggio 2021 i 14 imperdibili show di Zucchero nella fantastica cornice dell'Arena di Vero… - Napolitanteam : Ecco come cambia Google Maps: più colori e dettagli - - Severusp2 : Chi è sensibile attribuisce un'importanza enorme ai dettagli più insignificanti del comportamento altrui, quelli ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Più dettagli Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it