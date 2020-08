Perché si sta parlando (a sproposito) di Tomboy (Di giovedì 20 agosto 2020) Nella città di Latina è stato denunciato un fenomeno che sta dilagando, frutto di una delle challenge tra adolescenti che tanto vanno di moda sui social. La challenge altro non è che una sfida, una scommessa che può portare a fare le cose più svariate. La Tomboy Challenge – il cui nome è stato contestato dall’Arcigay di Latina – è un fenomeno crudele diffuso tra gli adolescenti della cittadina laziale e che, tuttavia, non ha ancora riscontri presso la procura competente, come riferisce il presidente di Sei come sei – Arcigay Latina. A parlarne è stata la psicologa e criminologa Alessia Micoli, consulente del Tribunale e della Procura, evidenziando anche le gravi conseguenze di questo gioco. LEGGI ANCHE >>> Cosa vuol dire essere una coppia lesbica e non ... Leggi su giornalettismo

CarloCalenda : Desidererei umilmente evidenziare agli elettori del @pdnetwork che mi hanno ripreso perché “si sta dentro e si par… - MediasetTgcom24 : Rimini, un cameriere chiede 'scusa Benito' perché sta servendo clienti neri | La titolare della pizzeria: 'Un equiv… - AlbertoBagnai : Sì, lo so. Ora voi pensate che, privati del diritto di voto, finalmente i piddini capiranno che cosa sta succedendo… - ItsHenstridge : RT @B1693: La chiave di lettura sta tutta qui: Eda è riuscita a toccare corde che Selin non ha mai sfiorato, e la colpa non è di nessuno p… - SideshowRex : La giornalista Boomer che fa la shoccata perché una ragazzina fa una battuta e taglia il servizio appena cerca di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sta “Il cameriere si è scusato con Mussolini dopo averci serviti perché siamo neri”: la denuncia a Rimini La Stampa