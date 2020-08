Nina Moric furiosa con Corona: «Carlos è una macchina da soldi. Orrore» (Di giovedì 20 agosto 2020) Solo pochi giorni fa si parlava di “serenità ritrovata” per la turbolenta ex coppia Fabrizio Corona e Nina Moric. La coppia era infatti apparsa poche settimane fa su tutti i giornali di gossip come una famiglia felice in occasione del 18esimo compleanno del figlio Carlos. La stessa Moric ha spiegato in una intervista come, le foto scattate assieme a Corona, fossero “tutto una farsa” studiata a tavolino per vendere più copie possibili. Poche ore fa, Nina Moric rincara la dose sul suo profilo Instagram e lancia ulteriori pesanti insinuazioni. La modella croata ha accusato Fabrizio Corona di utilizzare il figlio Carlos come “macchina per fare ... Leggi su urbanpost

