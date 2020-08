“Mi manca”. Pippo Franco e quel dolore che non passa: la confessione davanti a Pierluigi Diaco. Il conduttore non trattiene l’emozione (Di giovedì 20 agosto 2020) Nell’ultima puntata di “Io e te” Pierluigi Diaco ha ospitato Pippo Franco, un volto simbolo del cabaret italiano ma soprattutto una “persona perbene”, come lo ha definito il conduttore. “Col successo – ha detto il mattatore del ‘Bagaglino’ – la prima cosa da fare è destrutturare l’orgoglio, altrimenti ti uccide. Nasco come pittore, musicista, cantautore, attore e la mia vita è fatta da tante passione, come per gli altri. Non mi identifico con il mestiere dell’attore in quanto tale, che vive nella sua gloria, ma con quella di un uomo che non è nulla e somiglia agli altri. Siamo essere spirituali in cerca di un’esperienza umana”. L’umiltà di Pippo ... Leggi su caffeinamagazine

