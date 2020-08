Mauro Forghieri (ex D.T. Ferrari): “Enzo Ferrari avrebbe trattato meglio Vettel” (Di giovedì 20 agosto 2020) Mauro Forghieri, ingegnere e progettista F1 che è stato direttore tecnico della Ferrari dagli anni ’60 agli anni ’80 circa, intervistato dalla firma del Quotidiano, Leo Turrini, ha espresso il suo parere in merito all’attuale situazione della scuderia di Maranello. “I soldi non mancano a Maranello. Sono convinto che la Ferrari debba rafforzare la propria struttura tecnica. Binotto sta ricoprendo un ruolo delicato, lo so per esperienza! Essere il capo della Gestione Sportiva è davvero difficile, la pressione è enorme e la Ferrari non perdona mai nulla. Binotto deve circondarsi di persone giuste per le competenze che ovviamente mancano”. La critica più severa, tuttavia, riguarda la ... Leggi su giornal

66gio : @diegocatalano77 @Mat14_05 @kandinskij71 @il_ring Todt aveva pieni poteri ma era Todt, uno che era considerato il v… - CircusFuno : Mauro Forghieri: In Ferrari mancano le competenze. Il reparto tecnico va irrobustito! - DANIELDAMILANO : RT @lucapatrone73: Uno degli ingegneri che più stimo e che ho avuto la fortuna di conoscere durante i miei studi...Mauro Forghieri ipse dix… - DanieleMondell4 : RT @lucapatrone73: Uno degli ingegneri che più stimo e che ho avuto la fortuna di conoscere durante i miei studi...Mauro Forghieri ipse dix… - LucaSalvarani11 : RT @lucapatrone73: Uno degli ingegneri che più stimo e che ho avuto la fortuna di conoscere durante i miei studi...Mauro Forghieri ipse dix… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Forghieri Mauro Forghieri: In Ferrari mancano le competenze. Il reparto tecnico va irrobustito! Circus Formula 1 Ufficio rincorse umane

Non sono stupito dalla firma del Patto della Concordia, anche se con buoni dieci mesi di ritardo. Non mi sorprende neanche che la Ferrari fosse nel gruppo di testa dei firmatari. La presenza del Caval ...

F1 | Forghieri: “Enzo Ferrari avrebbe trattato meglio Vettel”

Mauro Forghieri, ingegnere e progettista F1 che è stato direttore tecnico della Ferrari dagli anni ’60 agli anni ’80 circa, intervistato dalla firma del Quotidiano, Leo Turrini, ha espresso il suo par ...

Non sono stupito dalla firma del Patto della Concordia, anche se con buoni dieci mesi di ritardo. Non mi sorprende neanche che la Ferrari fosse nel gruppo di testa dei firmatari. La presenza del Caval ...Mauro Forghieri, ingegnere e progettista F1 che è stato direttore tecnico della Ferrari dagli anni ’60 agli anni ’80 circa, intervistato dalla firma del Quotidiano, Leo Turrini, ha espresso il suo par ...