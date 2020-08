Massimo Boldi spera nel ritorno dell’Onnipotente per liberarci dai potenti e dalle mascherine (Di giovedì 20 agosto 2020) Leggendo una prima volta il post pubblicato da Massimo Boldi sulla sua bacheca Facebook può sopraggiungere il sospetto di una sottile ironia. Poi, però, la sua chiosa finale fa capire quanto non ci sia alcun sarcasmo. Ed è così che l’attore comico, noto per i Cinepanettoni e i cult movie italiani degli anni Ottanta e Novanta, scomoda addirittura il Signore, il salvatore dei mondi, l’Onnipotente, contro quei potenti che ci obbligano a indossare le mascherine. LEGGI ANCHE > Due positivi sul set del cinepanettone di Boldi e De Sica: stop alle riprese «Stiamo vivendo un mondo che non va per niente bene. I potenti padroni del pianeta hanno dichiarato guerra a se stessi, non importa cosa è accaduto, non basta, vogliono terrorizzare ... Leggi su giornalettismo

