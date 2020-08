Let’s Sing 2021 è pronto a scalare le classifiche! (Di giovedì 20 agosto 2020) Ravenscourt e Voxler annunciano l’ultimo capitolo della serie di successo Let’s Sing. Let’s Sing 2021 sarà disponibile il 13 Novembre su PlayStation®4, Xbox One, inclusa Xbox One X e Nintendo Switch™. Lascia che la musica prenda il controllo e diventa la star della tua festa o canta a squarciagola da solo! Il prossimo capitolo della serie Let’s Sing offre successiinternazionali in cima alle classifiche Billboard e classici. Billie Eilish con “Bad Guy”, TONES AND I con “Dance Monkey”, Jonas Brothers con “Sucker”, Panic! at the Disco con “High Hopes” o Ariana Grande con “Thank U, Next” sono solo alcuni degli attuali grandi successi presenti nel gioco. Se stai cercando invece un tuffo nel passato,che ne dici di ... Leggi su gamerbrain

