Latina, rientra dalla Sardegna e va in uno stabilimento balneare ma è positiva: struttura sgomberata - In Friuli 4 positivi tornati dalle ... (Di giovedì 20 agosto 2020) Una 24enne era appena tornata da una vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna , ma non sapeva di essere positiva al coronavirus. Così si è recata in uno stabilimento balneare di Terracina, Latina,, il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lunanotizie : Nel Lazio test per chi rientra da Grecia, Croazia, Spagna e Malta: attivati i drive-in - -

Ultime Notizie dalla rete : Latina rientra Latina, rientra dalla Sardegna e va in uno stabilimento balneare ma è positiva: struttura sgomberata | In Friuli 4 positivi tornati dalle vacanze TGCOM Rientra dalla Sardegna e va a Terracina, ma è positiva: sgomberato uno stabilimento balneare

«Rispetto alla giornata di ieri, si registra 1 nuovo caso positivo, contatto di un caso già noto, trattato a domicilio e residente nel comune di Formia». Lo rende noto la Asl di Latina nel consueto bo ...

Coronavirus: 115 nuovi contagi nel Lazio. Boom di casi per rientri dalla Sardegna

Si ridisegna così il quadro in provincia: sono arrivati a quota 660 i contagi totali registrati tra i residenti della provincia pontina con un indice di prevalenza che continua a salire - vale a dire ...

«Rispetto alla giornata di ieri, si registra 1 nuovo caso positivo, contatto di un caso già noto, trattato a domicilio e residente nel comune di Formia». Lo rende noto la Asl di Latina nel consueto bo ...Si ridisegna così il quadro in provincia: sono arrivati a quota 660 i contagi totali registrati tra i residenti della provincia pontina con un indice di prevalenza che continua a salire - vale a dire ...