Juventus, Alex Sandro potrebbe salutare: una big inglese sulle sue tracce (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo una stagione sicuramente non all'altezza delle aspettative, la Juventus ha deciso di cambiare. Prima di tutto via Sarri e dentro Pirlo, mossa alquanto rischiosa promossa però dal presidente Andrea Agnelli. L'ex centrocampista e la dirigenza hanno avuto fitti colloqui per cercare di capire come muoversi al meglio sul mercato anche se il tempo stringe.Alex Sandro VIA, PIACE AL CITYcaption id="attachment 992391" align="alignnone" width="300" Alex Sandro (Getty Images)/captionEcco quindi che l'uomo mercato dei bianconeri Fabio Paratici si è messo al lavoro per regalare in primis una punta centrale al nuovo allenatore. Il nome caldo è quello di Raul Jimenez, ma Higuain ha dichiarato che prima di prendere una decisione vuole avere un confronto con il nuovo tecnico bianconero. Cambi ... Leggi su itasportpress

