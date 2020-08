Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall’Italia intera: lei morì di leucemia, lui si uccise (Di giovedì 20 agosto 2020) Jole ed Ettore. Era il 17 agosto 1975, il Corriere della Sera due giorni dopo dedicò una pagina alla tristissima storia, il cantante Ivano Michetti dei Cugini di campagna scrisse “Preghiera” SASSARI. Lui si chiamava Ettore Angioy, aveva 18 anni, lei Jole Ruzzini e ne aveva 15. Vivevano a Sassari, erano innamorati. Il 17 agosto 1975 lei morì di leucemia e lui si uccise subito dopo, gettandosi dal ponte del Rosello, in tasca aveva una lettera “Perché senza Jole la mia vita non ha più senso”. Due giorni dopo Il Corriere della Sera dedicò un paginone “alla vicenda più triste dell’estate” titolando “Ecco come a 18 anni si può ancora morire d’amore”. Il cantante e ... Leggi su limemagazine.eu

marcobittau : Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall'Italia intera: lei morì di leucemia, lui s… - donatellaSE : Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall'Italia intera: lei morì di leucemia, lui s… - TMeregalli : RT @DrGregHouse73: Che storia triste... - lixmax72 : RT @DrGregHouse73: Che storia triste... - CarloMamberti : RT @DrGregHouse73: Che storia triste... -

Ultime Notizie dalla rete : Jole Ettore Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall'Italia intera: lei morì di leucemia, lui si uccise La Nuova Sardegna Jole ed Ettore, i fidanzatini sassaresi pianti dall'Italia intera: lei morì di leucemia, lui si uccise

Era il 17 agosto 1975, il Corriere della Sera due giorni dopo dedicò una pagina alla tristissima storia, il cantante Ivano Michetti dei Cugini di campagna scrisse "Preghiera" SASSARI. Lui si chiamava ...

Insieme anche nella morte la storia di Jole ed Ettore

SASSARI. Lui si chiamava Ettore Angioy, aveva 18 anni, era un ragazzone atletico e innamorato, con le gambe da terzino e la testa di un fantasista d’altri tempi. Lei si chiamava Jole Ruzzini, era spor ...

Era il 17 agosto 1975, il Corriere della Sera due giorni dopo dedicò una pagina alla tristissima storia, il cantante Ivano Michetti dei Cugini di campagna scrisse "Preghiera" SASSARI. Lui si chiamava ...SASSARI. Lui si chiamava Ettore Angioy, aveva 18 anni, era un ragazzone atletico e innamorato, con le gambe da terzino e la testa di un fantasista d’altri tempi. Lei si chiamava Jole Ruzzini, era spor ...