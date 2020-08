Halo Infinite: 343 Industries respinge le accuse del report sui problemi di sviluppo (Di giovedì 20 agosto 2020) Brian Jarrad, il community manager di 343 Industries, ha respinto le accuse del report di Thurrot sui problemi di sviluppo di Halo Infinite 343 Industries, la software house al lavoro sull’attesissimo Halo Infinite, ha respinto le accuse del report di Thurrot. Qualche giorno fa era apparso su internet un report di Brad Sams, nel quale si parlava dei problemi legati allo sviluppo della nuova avventura di Master Chief. Gli autori del gioco sono intervenuti quindi per fare chiarezza. Per 343 Industries la serie tv ispirata al gioco non ha influenzato lo sviluppo di Halo ... Leggi su tuttotek

