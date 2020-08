Covid, balzo dei nuovi casi in Lombardia: 154 in 24 ore, due i decessi (Di giovedì 20 agosto 2020) Aumentano i nuovi casi di coronavirus in Lombardia, 154 nelle ultime 24 ore dopo i 91 di mercoledì. Due le vittime, mentre salgono i ricoveri: due in più in terapia intensiva, dove ci sono in tutto 16 ... Leggi su tgcom24.mediaset

