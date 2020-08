Coronavirus, Locatelli: “Seconda ondata non sarà come la prima” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità ha dichiarato che difficilmente la seconda ondata del Coronavirus sarò pericolosa quanto la prima. Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di oggi sull’attuale stato della pandemia di Coronavirus nel nostro paese. Sulla seconda ondata di contagi, che in molti considerano … L'articolo Coronavirus, Locatelli: “Seconda ondata non sarà come la prima” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti' #FrancoLocatelli… - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffonde… - BORGIOLIgiova : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli: 'Seconda ondata non avrà l'impatto della prima' #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Locatelli: 'Seconda ondata non avrà l'impatto della prima' #coronavirus -