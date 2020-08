Coronavirus, aumentano i contagi nel focolaio di Roccamonfina. (Di giovedì 20 agosto 2020) Personale sanitario impegnato nei controlli Covid su chi rientra dall'estero, in particolare dall'Europa dell'Est, ad un casello autostradale, Roma, 13 agosto 2020. ANSA Continuano a crescere i ... Leggi su gazzettadinapoli

Rinaldi_euro : Già iniziano a mettere le mani avanti! Coronavirus, Ricciardi: 'Se aumentano contagi a rischio l'apertura della scu… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da m… - SkyTG24 : 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese - USLUmbria2 : RT @SkyTG24: Coronavirus: in Italia aumentano ancora i ricoverati, anche in terapia intensiva. I DATI - FrancescaTGI : RT @SkyTG24: 845 nuovi contagi e 6 morti: aumentano ancora i casi positivi nel nostro Paese -