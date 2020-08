Convoglio deragliato in Brianza, sospesi il macchinista e capotreno (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono stati sospesi 'cautelativamente' il macchinista e il capotreno del Convoglio deragliato a Carnate, in Brianza. Lo spiega Trenord in una nota. L'azienda che gestisce il trasporto ferroviario ... Leggi su tgcom24.mediaset

