Casertana, il nuovo organigramma del vivaio: Floro Flores e Di Serio i direttori (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPronti per un nuovo inizio. La Casertana FC vara il nuovo settore giovanile che avrà nello stadio ‘Comunale’ di Arienzo il suo quartier generale. Il vivaio rossoblu sarà affidato alla direzione di Angelo Di Siero e Antonio Floro Flores. Quest’ultimo, tolte le scarpette, ha subito conseguito il patentino di allenatore e dato inizio ad una nuova carriera. L’ex attaccante rossoblu guiderà anche la formazione Under 17. Sulla panchina della Berretti siederà Angelo Valerio. Tecnico casertano messosi in evidenza nelle scorse stagioni alla guida del Marcianise, rappresenta uno dei tecnici emergenti del territorio. Under 16 affidata ad Angelo Di Siero, alla sua seconda stagione in rossoblu. Pasquale Migliaccio, ... Leggi su anteprima24

CasertanaFC : ?? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???? ???????? ??'???????????????????????? ???????????????? Direzione affidata ad Angelo Di Siero ed Antonio F… - NunzioMarrazzo : Casertana. Givova nuovo sponsor tecnico dei rossoblù ???????? #Calcio, #Casertana, #DAgostino, #GironeC, #SerieC… - EnzoDandy : RT @CasertanaFC: La Casertana FC comunica di aver formalizzato l’accordo con Givova, nuovo sponsor tecnico rossoblu. ?? L’azienda campana… - CasertanaFC : La Casertana FC comunica di aver formalizzato l’accordo con Givova, nuovo sponsor tecnico rossoblu. ?? L’azienda c… -