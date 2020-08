Cameriere razzista: "Scusa Benito", poi serve un gruppo di senegalesi (Di giovedì 20 agosto 2020) Questi, dopo aver preso l'ordinazione, - riferisce TgCom24 - si sarebbe rivolto verso una immagine ritraente il duce e, con braccio teso, avrebbe esclamato: "Scusa Benito!", per poi aggiungere con ... Leggi su isnews

Rimini, cameriere vede comitiva di neri a tavola e si scusa con quadro di Mussolini: "Un equivoco" "Episodi a sfondo razzista capitano, ma non mi è mai successo di entrare in un ristorante ed essere t ...Doveva essere una serata di allegria per festeggiare il compleanno della più piccola di famiglia di appena due anni ma la cena in una pizzeria di Rimini di una famigliola con bimbi al seguito è stata ...