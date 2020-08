«Brother Salvini» ma non solo: gli amici italiani di Steve Bannon (Di giovedì 20 agosto 2020) «Il mio amico Steve»: il post di sostegno scritto da Mario Adinolfi a Steve Bannon comincia così. Dopo la notizia dell’arresto per frode dell’ex stratega di Donald Trump, il fondatore del Popolo della Famiglia ha scritto su Instagram un lungo post, dove Bannon figura come una delle persone più «intelligenti e profondamente oneste» che il politico e giornalista abbia mai conosciuto. Visualizza questo post su Instagram Il mio amico Steve non è solo tra le persone più intelligenti e curiose che abbia mai conosciuto worldwide: è anche profondamente onesto. A meno di cento giorni dalle elezioni presidenziali viene arrestato a New York da chi non gli perdonerà mai di aver impedito ... Leggi su open.online

brother_jude : @w_nichts se si parla di salvini ad esempio o comunque altri personaggi che ti stanno sul cazzo è per dire la tua s… - RobertoMerlino1 : Se il papà di Gino Vannelli non fosse partito da Ripabottoni (Molise) e MIGRATO??in Canada, avremmo mai ballato ques… - cassiamancini : Altro che Salvini a in onda, ci sono i blues brother su Iris. Ciao ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Brother Salvini «Brother Salvini» ma non solo: gli amici italiani di Steve Bannon Open