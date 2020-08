Bimbo morto a Modica, senza un pezzo d’orecchio: colpa di tutti, anche del padre (Di giovedì 20 agosto 2020) L’autopsia ha confermato che il piccolo Evan è morto per trauma cranico in seguito alle botte prese dal convivente della madre. evan lo piccolo e salvatore blanco, foto telenord gds21 mesi di vita, 11 di botte. Così titolavamo l’indomani della fine di Evan, il piccolo morto per le botte ricevute dal patrigno. E l’autopsia eseguita sul suo corpicino ha confermato la morte per trauma cranico in seguito alle percosse subìte. Il bambino di 21 mesi originario di Rosolini, nel Siracusano, è morto lunedì nell’ospedale di Modica, nel Ragusano. Il bambino presentava lividi ed ematomi sul corpo e dopo la sua morte sono stati arrestati sia il compagno della madre, Salvatore Blanco, 30 anni, che la stessa donna, Letizia Spatola, 23 anni. Secondo ... Leggi su chenews

