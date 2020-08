Barcellona, Koeman non perde tempo e incontra Messi: l’argentino costretto a interrompere le vacanze (Di giovedì 20 agosto 2020) La ricostruzione del Barcellona è già iniziata, lo schiaffo rifilato dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League ha svegliato il presidente Bartomeu, che ha chiamato Koeman al posto di Setién e allontanato il direttore sportivo Abidal. Dean Mouhtaropoulos/Getty ImagesIl pilastro da cui ripartire non può che essere Lionel Messi, per questo motivo il neo allenatore blaugrana lo ha convocato in Catalogna per un colloquio fondamentale in vista della prossima stagione. La Pulce ha così interrotto le proprie vacanze a Cerdagna, sui Pirenei, per incontrare Koeman. Bisognerà capire se questo confronto basterà per scongiurare le voci di un addio di Messi al Barcellona, il primo passo potrebbe ... Leggi su sportfair

GoalItalia : ?? #Koeman si presenta al Barcellona Ed è subito bomba ?? 'Non so se dovrò convincere #Messi a restare' - MarcoBarzaghi : #Messi ha interrotto le vacanze per rientrare a #Barcellona e parlare con Koeman - tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la radio catalana RAC1, Messi ha comunicato a Koeman che si vede “più fuori dal Barcellona che dentro” - romanewseu : Dalla Spagna, #Messi confessa a #Koeman: “Io più fuori che dentro il #Barcellona” #ASRoma - LeandroBalestr1 : RT @MarcoZH10: Questo è ciò che pensava Ronald #Koeman un anno fa del Barcellona. #Barcelona #Messi -