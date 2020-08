Associazione Antimafia #Noi, la festa della legalità raddoppia: due eventi a Fasano e due a Roma (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Associazione Antimafia #Noi ha allargato la propria rete anche a Fasano, in Puglia, che ha deciso di aderire alla manifestazione annuale “Ostia siamo #Noi”. A Fasano il 20 settembre si terrà la prima delle due giornate della legalità: in mattinata #Noi ha organizzato un torneo di padel, mentre in serata è previsto un concerto. eventi per sensibilizzare e far conoscere alla comunità l’importanza dello stare insieme percombattere la criminalità organizzata. Perché “la lotta alla mafia – diceva il giudice Paolo Borsellino – dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo ... Leggi su italiasera

