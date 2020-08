Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 19 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2020 ORE 18.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL GRA, SEGNALIAMO UN’INCENDIO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA CHE GENERA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TROVIAMO DISAGI ANCHE SPOSTANDOCI A SUD DOVE PER INCENDIO VIA DI PRATICA E’ CHIUSA TRA CASTEL RomaNO E VIA DI MONTEDORO CON DEVIAZIONI SUL POSTO PRESTARE ATTENZIONE CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA SPOSTANDOCI SULLA FLACCA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA RIO CLARO E SPERLONGA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA B/B1 DELLA METROPOLITANA CONTINUERANNO FINO AL 23 AGOSTO ... Leggi su romadailynews

