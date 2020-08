Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 19 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 19 AGOSTO 2020 ORE 09.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLazioNE VIENE INFATTI INDICATA SCORREVOLE SULL’INTERE RETE VIARIA DELLA Regione. ANDIAMO NEL COMUNE DI TARQUINIA NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLazioNE IN TUTTO IL CENTRO STORICO; ISTITUITE ZONE PEDONALI E A TRAFFICO LIMITATO IN SPECIFICHE FASCE ORARIE. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE STRADE INTERESSATE POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. IN TEMA DI TRASPORTI, SULLA LINEA FL6 Roma- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA ... Leggi su romadailynews

