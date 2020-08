Ufficiale: Gubbio, ecco Cucchietti e Migliorelli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Doppio rinforzo per il Gubbio: sono stati ufficializzati gli arrivi di Tommaso Cucchietti, portiere in forza al Torino e il terzino sinistro Lorenzo Migliorelli. Entrambi classe ’98, sono stati prelevati a titolo definitivo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GUBBIO - Con due diversi comunicati sul proprio sito ufficiale, il Gubbio annuncia due rinforzi per la prossima stagione di Serie C: "As Gubbio 1910 comunica di aver acquisito a titolo definitivo da ...GUBBIO - E’ iniziata ufficialmente ieri la stagione 2020-21 del Gubbio, introdotta dalla fase fondamentale dei controlli sanitari, effettuati sotto la guida attenta ed esperta del prof. Giangiacomo Co ...