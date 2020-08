Treno deragliato a Carnate, comandante dei vigili del fuoco: “Linea bloccata per giorni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Le cause sono oggetto di accertamento. Il primo dato emerso è quello di un Treno sostanzialmente vuoto, abbiamo controllato il Treno per scongiurare la presenza di altre persone”. A parlare è il funzionario di guardia dei vigili del fioco di Monza Brianza, Davide Fratantonio, sul luogo dell’incidente ferroviario che ha bloccato la linea Milano-Lecco. Sui tempi del ripristino della linea si parla invece di “giorni”. Intanto Trenord ha diramato un comunicato che spiega: “Per cause da accertare, il Treno 10776 si è mosso dalla stazione di Paderno senza personale a bordo (macchinista e capoTreno). I sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione e hanno instradato il Treno verso il ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - emergenzavvf : ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passegger… - rtl1025 : ?? Un treno è deragliato poco appena delle 12 a #Carnate, nei pressi della stazione Carnate-Usmate, in #Brianza. Nel… - la_pierpaolo : Al sud Italia le infrastrutture mancano totalmente ma al nord non cogghiuniamu (scusate la finezza) per l' ennesimo… - nopopano : Treno deragliato il giorno prima della partenza, SERENISSIMA -