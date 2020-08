Terremoto in Indonesia – Scossa di Ml 6.9 a largo di Sumatra: Allerta Tsunami (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’agenzia di geofisica dell’Indonesia ha emesso un Allerta Tsunami dopo che un Terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito nel Mare delle Molucche, nell’est del Paese. L’epicentro della Scossa è stato localizzato a 129 chilometri a ovest dell’isola di Tarnate e 180 chilometri a sud est di Manado, una città dove risiedono quasi mezzo milione di abitanti. Secondo quanto … Leggi su periodicodaily

