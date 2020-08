Sub disperso nelle acque di Caprera, in corso le ricerche (Di mercoledì 19 agosto 2020) , Visited 236 times, 258 visits today, Notizie Simili: Tutto pronto per il Ferragosto in Gallura, tra… Da Golfo Aranci a Tavolara, i sub in azione per… Dai sardi emigrati a Torino un libro per ... Leggi su galluraoggi

CronacheNuoresi : ++ Sub disperso a La Maddalena, ricerche in corso ++ - vivere_sardegna : Sub disperso a La Maddalena, ricerche in corso - cagliaripad : Sub disperso a La Maddalena, ricerche in corso - infoitinterno : Genova, viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco - zazoomblog : Genova viene dato per disperso in mare: i sub lo cercano ma era a casa ubriaco - #Genova #viene #disperso #mare: -