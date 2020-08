Stupro bambina | zio mette incinta nipotina di 10 anni | proteste per aborto (Di mercoledì 19 agosto 2020) Orribile episodio Stupro bambina. Un uomo mette incinta la sua nipotina e la scelta di abortire scatena delle proteste di piazza immani. Un orribile episodio arriva dal Brasile e riguardo lo Stupro di una bambina da parte dello zio. L’uomo ha violentato più e più volte la piccola, fino al punto da metterla incinta. E … L'articolo Stupro bambina zio mette incinta nipotina di 10 anni proteste per aborto è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

