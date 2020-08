Spotify non funziona: è in down in molti Paesi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il servizio di streaming ha confermato su Twitter che sta risolvendo il problema Non siete i soli: Spotify non sta funzionando da circa venti minuti e la conferma arriva dall'azienda su Twitter e sono tante le segnalazioni su downDetector. We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted. — … Leggi su it.mashable

ilpost : Leggete questo articolo se: – non ne potete più del fatto che Spotify e Apple Music vi consiglino sempre lo stesso… - monclap_ : RT @buoniisassi: spotify:non funziona io: - MashableItalia : #Spotify ha confermato di avere risolto il problema - salsaudade : Sinceramente è stato un reset culturale e non me ne frega di ciò che pensate voi, chi non è d'accordo m po fa nu bu… - Sixty_V : La gente che sclera per spotify: Io che non l'ho mai avuto perché amo guardare i videoclip: ?????? #SpotifyDown -

