Scuola, obbligatorie le mascherine anche alle elementari (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Comitato Tecnico Scientifico ha deciso che le mascherine a Scuola saranno obbligatorie anche alle elementari. Il Comitato Tecnico Scientifico ha emesso il primo verdetto sul rientro a Scuola. Ovviamente non basta la sola riunione di oggi pomeriggio a definire tutte le regole su un tema così spinoso, ma il comitato coordinato da Agostino Miozzo ha già dettato alcune regole. La riunione di oggi segna un ritorno alla prima valutazione fatta dal CTS sul tema delle mascherine a Scuola. Non basterà infatti mantenere la distanza di un metro tra gli studenti, ma sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutti gli alunni con più di 6 anni. Ovviamente ci saranno delle eccezioni per ragazzi e ragazze non ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa no… - echenotizieoggi : RT @matteosalvinimi: ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa non è… - Fedex546 : RT @GiulioCentemero: ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, #mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa non… - MastroRadu : RT @matteosalvinimi: ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa non è… - stefano_freedom : RT @matteosalvinimi: ??Aule troppo piccole, banchi in ritardo, cattedre scoperte, mascherine obbligatorie per tutti i bambini. Questa non è… -