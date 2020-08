Scuola, conclusa la riunione del Cts: obbligo di mascherina in classe sopra i 6 anni. Dal 7 settembre al via la distribuzione del banchi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si è conclusa la prima di una serie di riunioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) sul rientro a Scuola. Come anticipato nel pomeriggio dal coordinatore Agostino Miozzo, il Cts torna, almeno sulle mascherine, a quella che era stata la sua prima valutazione: bambini e ragazzi sopra i sei anni dovranno usare la mascherina in classe, a prescindere dai banchi e dal metro di distanza. «Ci saranno delle condizioni particolari – aveva spiegato Miozzo – come ad esempio l’uso o non uso della mascherina per una ragazzo o una ragazza non utente, per un bambino con delle difficoltà neurologiche o psicologiche. Ci saranno dei momenti del contesto locale e specifico che saranno di volta in volta valutati». ... Leggi su open.online

OGGIONO – ‘Quadra’ trovata nell’oggionese per riaprire le scuole nel rispetto delle misure anti-Covid finora annunciate, con alcune importanti novità soprattutto per quel che riguarda scuole dell’infa ...

Asili nido comunali si parte il 7 settembre con le regole anti-Covid

Niente ritardi o slittamenti. Nell’anno del coronavirus, nonostante gli interrogativi e le nuove regole da rispettare, gli asili nido di Firenze riapriranno i battenti il 7 settembre. Proprio come in ...

OGGIONO – 'Quadra' trovata nell'oggionese per riaprire le scuole nel rispetto delle misure anti-Covid finora annunciate, con alcune importanti novità soprattutto per quel che riguarda scuole dell'infa ...