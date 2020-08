Ryan Reynolds, oltre a Deadpool c'è di più (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cosa combina Ryan Reynolds nella fase «post Deadpool»? L'attore, che sicuramente negli ultimi anni viene identificato con il Mercenario bischero e chiacchierone, sembra nel bel mezzo di una nuova fase della sua carriera. Il secondo film di Deadpool risale al 2018, mentre l'anno successivo Reynolds è stato protagonista di 6 Underground di Michael Bay (successone su Netflix), ha interpretato Harry Goodman nel film Pokémon: Detective Pikachu, in cui ha doppiato anche lo stesso Pikachu, oltre a comparire in un cameo ini Hobbs & Shaw, spin-off di Fast & Furious. Eppure, il capitolo Deadpool non è ancora del tutto chiuso, soprattutto perché nessuno meglio di ... Leggi su gqitalia

Stilinski24_96 : RT @Daninseries: 'La cosa che preferisco è starmene da solo nella mia stanza con un bicchiere di gin in mano a guardare le prime 32 stagion… - X1n90 : @alexcobra11 Ma lo sa a chi metto like, è sempre la stessa. Lei è ossessionata da Ryan Reynolds io da questa. 1-1. Palla al centro ?? - ironmanolan : Throwback a quando un ragazzo mi regalò il cartonato di Ryan Reynolds con un biglietto “proof that Sheila has a hus… - flamanc24 : RT @Daninseries: 'La cosa che preferisco è starmene da solo nella mia stanza con un bicchiere di gin in mano a guardare le prime 32 stagion… - _atraM_ : RT @Daninseries: 'La cosa che preferisco è starmene da solo nella mia stanza con un bicchiere di gin in mano a guardare le prime 32 stagion… -