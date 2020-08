Regionali, l’appello di Conte agita i 5 stelle. Da Jesi scrivono ai vertici: “No al Pd? Cronaca di morte annunciata”. Ma i candidati resistono (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’appello senza precedenti di Giuseppe Conte, seppur arrivato in extremis, agita il Movimento 5 stelle. Il presidente del Consiglio, intervistato da il Fatto Quotidiano, ha infatti dichiarato che se Pd e M5s non si alleeranno alle Regionali in Puglia e nelle Marche il rischio è che sia “una grande occasione sprecata”. E non solo, ha anche aggiunto che al di là degli scontri sui territori, “la politica impone di mettere prima l’interesse dei cittadini”. Queste parole sono arrivate nel bel mezzo di trattative che, stando alle dichiarazioni ufficiali, sembravano essersi arenate. E se anche il tempo è poco, c’è chi invoca una soluzione. Dal Movimento i segnali che arrivano sono contrastanti: mentre i candidati resistono ... Leggi su ilfattoquotidiano

