Regionali, Conte: "5S-Pd si uniscano Dividersi è un'occasione sprecata" (Di mercoledì 19 agosto 2020) "In Puglia e nelle Marche presentarsi divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione. Una sinergia anche a livello territoriale può imprimere una forte spinta per realizzare le strategie del Green deal, dell'innovazione digitale, degli investimenti nelle infrastrutture, negli asili nido e nelle scuole". Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

