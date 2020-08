Psg, Mbappé: “Dopo l’infortunio ho pianto tutta la notte. Io e Neymar abbiamo capito che abbiamo bisogno degli altri per vincere” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Kylian Mbappé guarda avanti e non vede l'ora di giocare la finale di Champions League. L'attaccante del Paris Saint-Germain si gode la vittoria contro il Lipsia e aspetta di conoscere quale sarà il prossimo avversario tra Lione e Bayern Monaco. Il centravanti parigino ha commentato non solo il successo contro i tedeschi ma anche i momenti vissuti dopo l'infortunio alla caviglia che poteva costargli la fase finale del torneo.Mbappé: "Dopo l'infortunio ho pianto tutta la notte..."caption id="attachment 1008891" align="alignnone" width="784" Psg (Getty Images)/caption"Siamo molto contenti di essere in finale. Sinceramente dopo l'infortunio contro il Saint-Etienne pensavo di essere finito. Di aver terminato la mia stagione. Ho pianto tutta la notte ma ho cercato di non ... Leggi su itasportpress

