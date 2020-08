Proseguono a Caronia le ricerche del piccolo Giole. Trovati alcuni resti in un fosso. Sopralluogo del procuratore di Patti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi trovata morta nei boschi di Caronia, nel Messinese. Di lui, scomparso con la madre la mattina del 3 agosto dopo un incidente sull’autostrada A20, non si hanno ancora notizie. Dopo la segnalazione di alcuni volontari che partecipano alle ricerche del bambino, i soccorritori stanno concentrando in un fosso, sempre nelle campagne di Caronia. Sul posto è arrivato il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l’inchiesta per omicidio e sequestro di persona dopo la morte di Viviana Parisi. Il pm, accompagnato da vigili del fuoco, agenti della Scientifica e volontari ... Leggi su lanotiziagiornale

Proseguono senza sosta le ricerche per ritrovare Gioele, e il suo papà Daniele sta guidando personalmente le tre squadre di volontari da dieci uomini ciascuna della Brigata Meccanizzata Aosta coinvolt ...

