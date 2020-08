Positiva la Borsa di Milano allineata al resto d’Europa (Di mercoledì 19 agosto 2020) (TeleBorsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance Positiva del Vecchio Continente. Sulle borse prevale tuttavia una certa cautela mentre gli occhi degli investitori restano puntati sulla pubblicazione dei verbali della Federal Reserve, stasera, alla ricerca di indizi di possibili cambiamenti nella politica dell’istituto centrale americano. Sullo sfondo restano elementi di incertezza legati alla crescita dei contagi di coronavirus che alimentano i dubbi sulla forza della ripresa economica a livello mondiale. Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,193. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.986 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,77%) si attesta su 42,56 dollari per ... Leggi su quifinanza

