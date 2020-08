Paola Perego, minuti di apprensione per la salute del figlio 24enne (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Roma bene, quella che conta e vive nei quartieri più altolocati della Capitale, ora ha paura. Le serate d’estate trascorse tra le discoteche più esclusive della Costa Smeralda, dell’Argentario, Ponza e Capri iniziano a far tremare i polsi per la paura di un contagio. Sono molti, infatti, i giovani e i giovanissimi che sono tornati dalle vacanze positivi al Covid. Loro che hanno trascorsole notti sfrenate a divertirsi, sbocciando le magnum e dimenandosi in pista, ora si chiedono perché le discoteche siano state riaperte, prima di chiudere appena dopo ferragosto. La sfrontatezza dei vent’anni, la falsa illusione di essere immuni al contagio e di avere la corazza dell’invincibilità scricchiola tra i giovani, come un’onda che parte dal quartiere Fleming e sale su, attraversando i Parioli, Prati, Villa ... Leggi su aciclico

fanpage : Il figlio di Paola Perego ha aspettato 6 ore in fila al drive in per avere il tampone - lagrazia68 : Perché non 'mio figlio ha sbagliato,non è stato capace di rinunciare a una estate come le altre'La Roma bene è quel… - GiusCandela : RT @Corriere: Paola Perego: «Mio figlio Riccardo, dj in Sardegna, e la fatica assurda per farsi fare ... - GemFiore : @EugenioCardi Paola Perego... chi era più? - lungao67 : @ilgiornale Il figlio di Paola Perego?? Avvisare subito l’OMS ?? -