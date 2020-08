Moratti: «Messi? Ora ci sono ottime possibilità di prenderlo. Avanti con Conte» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Massimo Moratti ha parlato sulle pagine di Tuttosport della finale di Europa League conquistata dall’Inter e del sogno Messi Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato sulle pagine di Tuttosport della finale di Europa League conquistata dall’Inter e del sogno Messi. Le sue parole. FINALE EUROPA LEAGUE – «Cerchio che si chiude? Beh, non dimenticherei però la Coppa Italia vinta l’anno seguente e quanto fatto da Leonardo in quel campionato che era nato male per i motivi che tutti sanno. E Leo è stato bravissimo a rimettere le cose a posto. Però, devo ammettere che è interessante il fatto che questo cammino compiuto in Europa sia arrivato esattamente dieci anni dopo il trionfo di Madrid e credo che, al di là di quanto succederà con il ... Leggi su calcionews24

Inter che, curiosamente, uno scenario identico lo aveva vissuto personalmente con Ronaldo il Fenomeno e Héctor Cuper: Moratti scelse l’Hombre Vertical, il resto è storia. Dicevamo: perché Leo Messi ...

Disastro Barcellona, Messi adesso è a un bivio

ROMA. Messi verso l'Inter di Zhang, Messi verso il City di Guardiola. Mentre i media di mezza Europa si rincorrono nel provare a capire se la 'Pulce’ lascerà la maglia blaugrana dopo la vergogna col..

