Monza, interessa lo svincolato Josè Mauri per il centrocampo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Monza starebbe pensando allo svincolato Josè Mauri per rafforzare il proprio centrocampo in vista del campionato di Serie B Adriano Galliani starebbe pensando a Josè Mauri, ex giocatore di Parma e Milan, per rafforzare il centrocampo del Monza in vista del prossimo campionato di Serie B secondo quanto riportato da Seriebnews.com. Il giocatore argentino è attualmente svincolato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Monza interessa Face For Fan: il tuo avatar in tribuna al GP di Monza, per beneficenza HDmotori Treno deragliato a Carnate, 3 feriti: partito senza personale a bordo

Tre persone sono rimaste ferite su un treno deragliato a Carnate, in provincia di Monza. Secondo Trenord il convoglio sarebbe partito da solo. Verso le 12 di mercoledì 19 agosto 2020 un treno della li ...

Treno deraglia a Carnate: sul posto cinque ambulanze e due elicotteri, feriti i macchinisti

Brutto incidente verso le 12 di oggi, mercoledì 19 agosto, a Carnate, in provincia di Monza e Brianza, dove un treno è deragliato provocando almeno tre feriti non gravi, due macchinisti e un passegger ...

Tre persone sono rimaste ferite su un treno deragliato a Carnate, in provincia di Monza. Secondo Trenord il convoglio sarebbe partito da solo. Verso le 12 di mercoledì 19 agosto 2020 un treno della li ...Brutto incidente verso le 12 di oggi, mercoledì 19 agosto, a Carnate, in provincia di Monza e Brianza, dove un treno è deragliato provocando almeno tre feriti non gravi, due macchinisti e un passegger ...