Lione-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo aver battuto Juventus e Manchester City, il Lione tenta il colpaccio al José Alvalade. I francesi affronteranno un Bayern in formissima e che vuole raggiungere il PSG nella finale di Lisbona. Ecco le formazioni delle due squadre.LE formazioni ufficialicaption id="attachment 1009299" align="alignnone" width="300" Bayern - Lione (Getty Images)/captionLione (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimarães, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi. All. GarciaBayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

