Lecce, 44enne tenta di strangolare la moglie: la figlia lo filma col telefonino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 44enne, in preda all'alcol, si è scagliato contro la moglie, ma la figlia ha ripreso la scena e lo ha fatto arrestare dalla Polizia. Avrebbe tentato di strangolare sua moglie prima afferrandole il collo tra le mani, poi usando la bretella di un vestito attorcigliata intorno alla gola. L'aggressione, da parte di Antonio Ancora, …

Il 44enne, in preda all’alcol, si è scagliato contro la moglie, ma la figlia ha ripreso la scena e lo ha fatto arrestare dalla Polizia. Avrebbe tentato di strangolare sua moglie prima afferrandole il ...Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio di Volante del Commissariato di P.S. di Taurisano hanno tratto in arresto ANCORA Antonio, di anni 44, di Taurisano, perché responsabile di tentato ...