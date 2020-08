Invitiamo alla cautela sulla confisca dei cani in Corea del Nord per essere mangiati: cosa sappiamo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sta sollevando enormi discussioni la presunta decisione di procedere con la confisca dei cani in Corea del Nord, affinché possano essere mangiati. Animali da sempre al centro di fake news, come abbiamo notato pochi mesi fa subito dopo i primi casi di Coronavirus nel mondo, oggi 19 agosto è molto importante esaminare le voci che si rincorrono a proposito di presunte direttive arrivate direttamente da Kim Jong-Un. Soprattutto se consideriamo il fatto che questa notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Confermato che si procederà con confisca dei cani in Corea del Nord affinché possano essere mangiati dalla ... Leggi su bufale

DHLExpressItaly : @Michele79759506 Ciao Michele, grazie per averci contattato. Per aiutarti al meglio, ti invitiamo a cliccare qui pe… - WebPoste : @Wiizpig Da questo canale forniamo assistenza per la registrazione ed il recupero credenziali del sito… - WebPoste : @Wiizpig Ciao, in merito alla tua richiesta ti invitiamo a contattare il numero verde dedicato 800.00.33.22. Buona giornata. - Real_BillyA : @RealMarcelStyl @Real_Annee @RealGilbert_ @KendallReaal AD OGNI FESTA CHE FACCIAMO INVITIAMO TUTTI TESO QUINDI DI A… - T_Guernacci : @0Aquilifero @DavideBali @sergeantbrns Questo è uno che dovrebbe starsene chiuso in casa lontano da tutto, come si… -

Ultime Notizie dalla rete : Invitiamo alla Invitiamo alla cautela sulla confisca dei cani in Corea del Nord per essere mangiati: cosa sappiamo Bufale.net Meeting di Rimini 2020, highlights 19 agosto/ Gli incontri e gli eventi principali: da Blangiardo a Violante

La frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel (Varsavia 1907- New York 1972), ci invita a guardare la realtà con uno stupore ... in cui la pandemia è per tante persone un ostacolo alla ...

Pronostici Golf PGA Tour ed European Tour: analisi, favoriti e pronostici sul The Northern Trust Open 2020 e sul Wales Open 2020

La settimana scorsa abbiamo sfiorato non 1 ma 2 super colpi con i pronostici sul golf, Redman @81 al PGA Tour e Syme @76 all'European Tour, anche se alla fine non abbiamo incassato nulla. Le selezioni ...

La frase del filosofo ebreo Abraham Joshua Heschel (Varsavia 1907- New York 1972), ci invita a guardare la realtà con uno stupore ... in cui la pandemia è per tante persone un ostacolo alla ...La settimana scorsa abbiamo sfiorato non 1 ma 2 super colpi con i pronostici sul golf, Redman @81 al PGA Tour e Syme @76 all'European Tour, anche se alla fine non abbiamo incassato nulla. Le selezioni ...