Incubo allergie in estate: attenzione a pollini, insetti e alimenti. Info sui sintomi e tanti consigli utili (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tra pollini, insetti e particolari alimenti le allergie in questo periodo possono rivelarsi un Incubo: secondo Catello Romano, pediatra-allergologo e docente nel corso di formazione professionale ECM di Sanità In-Formazione per Consulcesi Club sulla pneumo-allergologia pediatrica ai tempi del coronavirus, in vacanza, anche ad agosto e settembre, in valigia non devono mancare antistaminici, cortisonici in compresse o in pomata, e in casi particolari, pazienti a rischio anafilassi, anche un autoiniettore di adrenalina. “E’ bene ricordare – spiega il pediatra-allergologo – che i sintomi di infezione Covid-19 comprendono: rinite, tosse, febbre, dispnea grave, spossatezza, perdita di gusto e olfatto. Mentre i sintomi dell’allergia ... Leggi su meteoweb.eu

