Incendi in Sicilia: domati i roghi nel Palermitano (Di mercoledì 19 agosto 2020) domati gli Incendi che divampati nella notte nel Palermitano, grazie al lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco e del personale della forestale Le fiamme hanno investito una vasta area nella zona della diga di Blufi, sulle Madonie, dove sono intervenuti anche due canadair. Un altro rogo è divampato nella zona di Finale di Pollina, dove sono state minacciate anche alcune abitazioni ed e’ stata chiusa a scopo precauzionale la SS113. Un Incendio ha interessato la zona di contrada Valguarnera, a Partinico.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

in particolare in Sicilia e Calabria, che hanno fatto registrare rispettivamente 168 e 73 richieste. Nel 2017 - anno in cui è stato registrato un record negativo - i velivoli erano intervenuti, nello ...

Tremendo incidente di un ultraleggero in Sicilia: c'è una vittima

Pilota deltaplano morto carbonizzato Le informazioni in nostro possesso raccontano che il velivolo si è incendiato a seguito del tremendo impatto al suolo subito dopo il decollo. Un testimone racconta ...

