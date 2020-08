"Ha bruciato la sua macchina". L'orrore: così è morta Sabrina (Di mercoledì 19 agosto 2020) Valentina Dardari Sabrina Beccalli era scomparsa da quattro giorni. Un uomo è stato fermato per omicidio e distruzione del cadavere Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Sabrina Beccalli, la 39enne di cui non si hanno più notizie da quattro giorni. Nella serata di ieri forse la svolta. C’è il fermo di un uomo per omicidio e distruzione del cadavere. I militari hanno spiegato che “nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norn - Aliquota operativa di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona". Scomparsa dopo aver accompagnato il figlio La ... Leggi su ilgiornale

Angiavale : un cane bruciato dentro la sua macchina e nemmeno aveva cani. #chilhavisto - Diego1057417871 : RT @BiasiErika: Una delle cose che più mi uccide è che tra le foto di Sanem che Can ha bruciato,ha voluto tenere questa in cui lei appare i… - Giovann09356641 : RT @BiasiErika: Una delle cose che più mi uccide è che tra le foto di Sanem che Can ha bruciato,ha voluto tenere questa in cui lei appare i… - LuciaFerraroEM : RT @BiasiErika: Una delle cose che più mi uccide è che tra le foto di Sanem che Can ha bruciato,ha voluto tenere questa in cui lei appare i… - StefaniaStefyss : RT @BiasiErika: Una delle cose che più mi uccide è che tra le foto di Sanem che Can ha bruciato,ha voluto tenere questa in cui lei appare i… -