Gioele, trovata una testa di un bimbo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarà necessario l’esame del Dna per avere la conferma definitiva che i resti ossei trovati a circa 200 metri dall’autostrada Messina-Palermo appartengano effettivamente al piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso sedici giorni fa insieme alla madre, Viviana Parisi, 43 anni, poi trovata morta ai piedi di un traliccio dal quale sarebbe caduta in circostanze ancora da chiarire. I resti del piccolo sarebbero stati straziati dagli animali selvatici che li avrebbero trascinati all’interno di una fitta radura, tra la boscaglia che circonda la zona, a circa 700 metri di distanza dal traliccio ai piedi del quale e’ stato scoperto il cadavere della donna. I familiari del bimbo – il padre Daniele Mondello che si e’ recato sul luogo del ritrovamento insieme ... Leggi su howtodofor

LaStampa : E' stato Pino Lo Bello, carabiniere in pensione che stava partecipando alle ricerche, a trovare il resti del piccol… - Adnkronos : #VivianaParisi, trovata testa di un bimbo: 'Forse è di #Gioele' - AndreeCucc : RT @cris_cersei: 'Aveva le manie di persecuzione!', dopodiché, trovata morta e il bambino svanito. Non sarà che 'ste 'manie' invece erano… - NMaria443 : RT @isabellaisola3: Un volontario ha trovato il busto di un bambino e al 99% è #Gioele Si trovava a 700 mt da dove è stata trovata #Vivian… - lacittanews : Da poco le agenzie hanno battuto una notizia straziante sul caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele: #Gioele… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele trovata

Il Secolo XIX

Il mistero sulla morte della dj e sul piccolo Gioele, che non si trova, sembra quasi giunti a una conclusione e l’epilogo è tra i più dolorosi che possano esserci. In seguito alla segnalazione di un v ...Macabro ritrovamento ora al vaglio degli inquirenti e del medico legale. A Caronia momenti drammatici per il ritrovamento di ossa e una magliettina. A fare il macabro ritrovamento un ex carabiniere di ...