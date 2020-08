Gabriel, l’addio al Lille e la corsa contro il tempo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato di Gabriel aggiungendo che ci sono te squadre in corsa. Il Napoli, che lo ha bloccato da tempo per una cifra vicina ai 25 milioni con i bonus, l’Arsenal (che si inserito da qualche giorno) e il Manchester United che prova l’affondo. Il Napoli ha un accordo con il Lille, ma il patto è che prima parta Koulibaly (vi abbiamo raccontato in esclusiva lo stato avanzato della trattativa con il Manchester City), condizione imprescindibile per chiudere Gabriel. E il Napoli sta forzando, respingendo la proposta dei Gunners che aveva messo a disposizione il cartellino di Papastathopoulos pur di avere la precedenza per Gabriel (l’ex Milan può arrivare comunque più avanti, visto che il Napoli ... Leggi su alfredopedulla

