Formula 1, Wolff: “Sono frustrato dal comportamento delle altre scuderie” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il team principal della Mercedes, dopo aver siglato il Patto della Concordia per il prossimo quinquennio 2021-2025 di Formula 1, si è lasciato andare ad uno sfogo, manifestando tutta la propria frustrazione per il comportamento di Ferrari, McLaren e Williams: “Quello che mi ha frustrato è che noi, come squadre, non siamo in grado di unirci per avere un punto di vista comune. Quando ci riuniamo, tutti sembrano essere interessati alle stesse condizioni nei contratti, ma poi sento opinioni molto diverse da quanto detto tra di noi, anche di fronte alla stampa. Sono arrivato alla conclusione che se i team non sono in grado di perseguire un unico obiettivo comune a beneficio di tutti, allora come Mercedes dovremo tornare indietro e seguirne uno nostro”. Leggi su sportface

